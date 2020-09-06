شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يتقدم لإنبى بهدف على المصرى بالشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق إنبى في إنهاء الشوط الأول متقدما على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ احرزه أحمد على في الدقيقة 45 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة والعشرون للدورى .

وجاءت تشكيلة المصرى البورسعيدى على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – عمر كمال

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خط الوسط : فريد شوقى – عمرو موسى – مصطفى طيارة – مفتاح طقطق

خط الهجوم : أحمد ياسر – اوستن اموتو

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود، بينما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق لتدشين خطة الهروب من منطقة الخطر بعد لعب المؤجلات واستعادة العناصر المصابة، فيما طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة قطار الانتصارات لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.