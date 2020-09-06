شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أحمد سمير يتحول أمام الزمالك ليصبح "رونالدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن أحمد سمير جناح طلائع الجيش الحالى والفريق الأبيض السابق، يتحول فى مواجهة الفريق، ليصبح مثل النجم رونالدو وليس فقط الأرجنتينى أنخيل دى ماريا نجم باريس سان جيرمان مثلما يتم وصف اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى التعليق على أداءه فى مواجهاته مع الزمالك فريقه السابق، ويأتى تشبيه الثعلب فى إطار تحليله لقناة الزمالك مع طلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويستضيف الزمالك حاليا نظيره طلائع الجيش، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، التى يسعى الفريقان خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية.

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما، أشرف بن شرقى في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف في خط الدفاع، مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير في خط الوسط، ناصر منسى في خط الهجوم".

ويمتلك الزمالك قبل هذا اللقاء فى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.