شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن جاهزية طاهر محمد طاهر لمباراة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب وفاروقا نور الدين مدافع الفريق، عقب انتهاء فترة التأهيل التى خاضها الثنائى مؤخراً على خلفية إصابة العضلة الأمامية، التى تعرضا لها منذ استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا، وأصبح الثنائى جاهز للمشاركة مع المقاولون فى مباراة الغد أمام وادى دجلة والتى تقام ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، وباتت مشاركتهما ترجع لقرار الجهاز الفنى.

ويفتقد المقاولون خدمات لاعبه عبد العزيز موسى فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة بالجولة، وذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة المصرى الماضية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، السبت، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

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وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى في الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيري اوستن اموتو.

حيث تقدم للمقاولون نجمه الكولومبي لويس ادوارد في الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 72.