شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر للاسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الثالثة والنصف عصر غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري. Advertisements وضمت القائمة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلى وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى. وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.

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