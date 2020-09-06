20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر للاسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الثالثة والنصف عصر غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري.
وضمت القائمة كلا من:
محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلى وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى.
وتوجه الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.
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