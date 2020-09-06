المصرى يتعادل أمام إنبى بهدف لمثله.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا المصرى البورسعيدى وإنبى إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى . تقدم أحمد على لإنبى في الدقيقة 45 من عمر المباراة قبل أن يعود اموتو ويحرز هدف التعادل للمصرى في الدقيقة 60 ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الدورى ، بينما رفع إنبى رصيده إلى النقطة 32 ومازال في المركز السابع . وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : أحمد مسعود Advertisements خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – عمر كمال خط الوسط : فريد شوقى – عمرو موسى – مصطفى طيارة – مفتاح طقطق خط الهجوم : أحمد ياسر – اوستن اموتو

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