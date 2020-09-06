شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف "انطوى" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق بيراميدز فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف عن طريق جون إنطوي أمام الجونة فى الدقيقة 44 ، فى المباراة التى تجمعهما ، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس.

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فيما جاء تشكيل الجونة كالتالى: إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي.