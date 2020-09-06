الزمالك يهاجم الطلائع بـ مصطفى محمد وعودة حامد.. ومصطفى فتحى دكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن تشكيل مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما، أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويأتى على مقاعد البدلاء: محمد عواد، إسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبد المجيد، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، كاسونجو، كريم بامبو، محمد عنتر.
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