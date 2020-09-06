شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة منع "الأتوبيس" من دخول ستاد القاهرة قبل لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، ما تردد عن منع حافلة الفريق من دخول ستاد القاهرة الدولى، قبل خوض لقاء طلائع الجيش، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة ، يدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

وأوضح أمير مرتضى منصور لليوم السابع، عدم صحة تلك الأنباء وهو ما أكده أيضا مسئولى ستاد القاهرة الدولى حيث أوضحوا إنه لا توجد أية أزمات بشأن دخول حافلة الفريق الأبيض لخوض المباراة المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، والتى يستضيف فيها أبناء ميت عقبة نظيره طلائع الجيش.

ويدخل فريق الزمالك مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتعزيز فرص إنهاء مسابقة الدورى في المركز الثانى لتأمين بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا لاسيما بعد الفوز على بيراميدز المنافس الأقرب له بثنائية بالجولة الأخيرة للمسابقة، ويرفع الفارس الأبيض في لقاء الليلة شعار الثأر من الطلائع الذى تمكن من الفوز على الزمالك بمواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة للمسابقة، في اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد السويس الجديد، وسجل ثلاثية الطلائع محمد شحاته وناصر منسى وأحمد سمير بينما أحرز هدفى الفريق الأبيض مصطفى محمد وكريم بامبو.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، لاعبى الفريق، بضرورة التركيز الشيد في مواجهة طلائع الجيش من أجل مواصلة قطار الانتصارات ويتسلح الفريق باستعادة طارق حامد لقيادة خط الوسط في مواجهة الليلة بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بداعى الإيقاف فيما يفتقد الأبيض لجهود مدافعه محمد حمدى الونش للإصابة في الركبة حيث سيدفع كارتيرون بمحمد عبد الغنى بدلا منه ويستمر غياب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للإصابة أيضاً وإمام عاشور للإيقاف.