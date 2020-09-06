شكرا لقرائتكم خبر عن "صورتنى".. تفاصيل خناقة كهربا فى الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتضخيم أزمة كهرباء والنادى الأهلى، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لنجم القلعة الحمراء خلال مشاجرته مع مجموعة من الشباب.

مصور الفيديو المنتشر كشف أنه تم تصويره منذ شهرين لافتا إلى أن سبب المشاجرة هو سب بعض الشباب لنادى الأهلى فما كان من كهربا إلا الدفاع عن قلعته الحمراء فتطور الأمر وقاموا بجذبه من التيشرت فتمزق فقام كهربا بخلعه وبعد دقائق من نشر الفيديو

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علق كهربا عليه بنشر مقطع آخر له وهو برفقة والدته خلال تواجده بالمنزل وقال: "أنا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا، كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث"، واستعان كهربا بآية من كتاب الله «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»