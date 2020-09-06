شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن قائمة مواجهة حرس الحدود ..واستبعاد صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه في مواجهة حرس الحدود والتي جاءت كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري، خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي، خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي، وشهدت القائمة استبعاد صالح جمعة

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على ‏استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

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فى سياق آخر، يتسلّم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران اليوم، الأحد، للوقوف على تطورات علاج وتأهيل مُصابى الفريق حيث يعانى أكثر من لاعب فى الفريق من إصابات مختلفة، فى إطار التجهيز لمباريات الدورى ومواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة المُصابين فى الأهلي كلاً من: حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد محمود وسعد سمير وكريم ندفيد ومحمود متولي ، حيث أجرى الشحات جراحة "الفتاق" يوم 21 يونيو الماضي وبدأ التأهيل مؤخراً من هذه الجراحة، فيما يعانى السولية من شد فى العضلة الأمامية، كما بدأ محمد محمود التأهيل من جراحة الرباط الصليبى، ويتأهل سعد سمير من إصابة وتر أكيلس أما كريم نيدفيد فأجرى أكثر من جراحة فى غضروف الركبة، كما أجرى متولى جراحة الرباط الصليبى منذ أسبوعين تقريباً.