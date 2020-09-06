شكرا لقرائتكم خبر عن نبذة عن منتخبات مجموعة مصر فى كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب محبى و عشاق كرة اليد منافسات بطولة كأس العالم 2021 المقرر لها الفترة من 13 و حتى 31 يناير المقبل ، خاصة بعد إجراء قرعة المسابقة وإختيار مصر اللعب فى المجموعة السابعة بجانب منتخبات كلا من ، التشيك السويد و ممثل أمريكا الجنوبية . و نرصد أبرز معلومات عن منتخبات المجموعة أخر مشاركات منتخب مصر ، حصل على المركز الثامن عقب الهزيمه أمام أسبانيا بنتيجه 31/36 ترتيب بطوله العالم الأخيرة الدنمارك مركز أول عقب الفوز على النرويج بنتيجه 22/31 فرنسا المركز الثالث عقب الفوز على أسبانيا بنتيجه 25/26 السويد مركز خامس عقب الفوز على كرواتيا بنتيجه 28/34 أسبانيا المركز السابع عقب الفوز على مصر بنتيجه 31/36 منتخب السويد خامس عالم للبطولة السابقة أخر مشاركة رسمية بطولة أوروبا 2020 حصل على المركز السابع Advertisements في الدور الأول فاز علي سويسرا وبولندا وانهزم من منتخب سلوفينيا في الدور الثاني فاز علي المجر وتلقي هزيمة من البرتغال والنرويج اخر مواجهات السويد مع مصر كانت بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٨ بدوري المجموعات وانتهت بفوز السويد بنتيجه 24/27 جمهورية التشيك منتخب التشيك شارك في بطولة العالم لكرة اليد 6 مرات وكانت أفضل نتيجة حققها المركز الثامن في بطولة العالم 1995 بإيسلندا في بطولة العالم 1997 باليابان المركز ال11 في بطولة العالم بفرنسا 2001 المركز ال18 في البطولة بطولة العالم بتونس 2005 المركز ال10 بطولة العالم بألمانيا 2007 المركز 12 بطولة العالم لكرة اليد بقطر 2015 المركز ال17 في البطولة تأهل التشيك لبطولة العالم بمصر بعد احتلالها المركز ال12 بالبطولة الأوروبية بالسويد والنمسا بعد فوزها بمباراتين وخسارة 5 مباريات ، كان أفضل نتيجة لها في بطولات أوروبا المركز السادس مرتين أسبانيا 1996 وكرواتيا 2018

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