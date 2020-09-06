شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. اموتو يحرز هدف التعادل للمصرى البورسعيدى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاع النيجيري اوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى من إحراز هدف التعادل لفريقه في مرمى إنبى لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى .

كان أحمد على تقدم لإنبى في الدقيقة 45 من عمر المباراة قبل أن يعود اموتو ويحرز هدف التعادل للمصرى في الدقيقة 60 .

وجاءت تشكيلة المصرى البورسعيدى على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – عمر كمال

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خط الوسط : فريد شوقى – عمرو موسى – مصطفى طيارة – مفتاح طقطق

خط الهجوم : أحمد ياسر – اوستن اموتو

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود، بينما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق لتدشين خطة الهروب من منطقة الخطر بعد لعب المؤجلات واستعادة العناصر المصابة، فيما طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة قطار الانتصارات لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.