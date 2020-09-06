شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم الزمالك بـ"ناصر منسى" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، عن تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف.

Advertisements

خط الوسط: مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير.

خط الهجوم: ناصر منسى.

وعلى الدكة يجلس كلا من: مصطفى محمود، محمود عاطف، أحمد داوودا، أبو بكر ديارا، محمود سامي، أحمد هاني، كريم ممدوح، عمرو جمال، حسام باولو.

ويدخل فريق الزمالك مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتعزيز فرص إنهاء مسابقة الدورى في المركز الثانى لتأمين بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا لاسيما بعد الفوز على بيراميدز المنافس الأقرب له بثنائية بالجولة الأخيرة للمسابقة، ويرفع الفارس الأبيض في لقاء الليلة شعار الثأر من الطلائع الذى تمكن من الفوز على الزمالك بمواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة للمسابقة، في اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد السويس الجديد، وسجل ثلاثية الطلائع محمد شحاته وناصر منسى وأحمد سمير بينما أحرز هدفى الفريق الأبيض مصطفى محمد وكريم بامبو.