شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوضح لـ«عبدالحفيظ» حقيقة الفيديو المسرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، للاستفسار منه عن الفيديو المُسرب له بالساعات الماضية.

وأشار مصدر داخل القلعة الحمراء إلى أن الجلسة التي عقدها «عبدالحفيظ» مع اللاعب لم تستغرق أكثر من 5 دقائق.

وأضاف: «اللاعب أكد على أن الفيديو المتداول قديم، وقبل ارتداء قميص النادي الأهلي، عندما كان يقضي إجازته في الساحل الشمالي».

واختتم: «عبدالحفيظ تفهم الأمر وطالب اللاعب بالاستعداد القوي من أجل الدخول في قائمة المباريات المقبلة، خاصةً بعد انتهاء إيقافه من جانب الاتحاد المصري».