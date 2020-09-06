شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش» يحرس مرمى الزمالك أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في إطار الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمي . Advertisements أحمد عيد ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع . طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما في خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبدالمجيد ومصطفي فتحي ومحمد عنتر وأسامة فيصل وكريم بامبو وإسلام جابر وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد.

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