شكرا لقرائتكم خبر عن حضور عربى كبير بمونديال العالم لكرة اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستحوذ المشاركات العربية فى بطولة كأس العالم لكرة اليد على اهتمام كبير، بفضل تزايد شعبية اللعبة على مدار العقدين الماضيين، خاصة مع البصمات التى تركتها منتخبات مصر وتونس وقطر فى هذه البطولة. وعندما تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم القادمة (مصر 2021) ستشهد البطولة مشاركة 6 منتخبات عربية، مع ازدياد عدد المنتخبات المشاركة فى البطولة إلى 32 منتخبًا للمرة الأولى. ومع مشاركة هذا العدد من المنتخبات العربية وإقامة البطولة فى مصر، تستحوذ هذه النسخة على اهتمام أكبر، خاصة بعد البصمة الرائعة لمنتخب قطر فى نسخة 2015 على أرضه، والإنجاز الذى حققته كرة اليد المصرية فى العام الماضى بإحراز برونزية مونديال الشباب والفوز بلقب مونديال النا شئين. كان فوز قطر بوصافة نسخة 2015 هو الأفضل حتى الآن فى تاريخ مشاركات العرب بكأس العالم، لكن أول بصمة بارزة للعرب فى المونديال كانت عن طريق منتخب مصر عندما احتل المركز الرابع فى نسخة 2001 بفرنسا، وهو ما كرره منتخب تونس فى نسخة 2005 على أرضه. ويستحوذ المنتخب المصرى أيضًا على الرقم القياسى لعدد المشاركات من بين جميع المنتخبات العربية، حيث سيخوض البطولة للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، علمًا بأنه كان أول المنتخبات العربية مشاركة فى بطولات العالم لليد، وذلك من خلال نسخة 1964 فى تشيكوسلوفاكيا. والسطور التالية توضح سجل المشاركات العربية فى مونديال اليد، وعدد المشاركات بما فيها المشاركة المرتقبة فى نسخة 2021: المنتخب المصرى: عدد المشاركات 16 نسخة- أول مشاركة: 1964 (المركز 14) أحدث مشاركة سابقة: 2019 (المركز الثامن) أفضل النتائج: المركز الرابع فى 2001.

المنتخب التونسى: عدد المشاركات 15 نسخة- أول مشاركة: 1967 (المركز 15) أحدث مشاركة سابقة: 2019 (المركز 12) أفضل النتائج: المركز الرابع فى 2005.

المنتخب الجزائرى: عدد المشاركات 15 نسخة- أول مشاركة: 1974 (المركز 15) أحدث مشاركة سابقة: 2015 (المركز 24) أفضل النتائج: المركز الثالث عشر فى 2001.

المنتخب الكويتى: عدد المشاركات 8 نسخأول مشاركة: 1982 (المركز 15) أحدث مشاركة سابقة: 2009 (المركز 22)- أفضل النتائج: المركز الخامس عشر فى 1982.

المنتخب المغربى: عدد المشاركات 7 نسخ أول مشاركة: 1995 (المركز 22) أحدث مشاركة سابقة: 2009 (المركز 20) أفضل النتائج: المركز السابع عشر فى 1999.

المنتخب السعودى: عدد المشاركات 9 نسخ- أول مشاركة: 1997 (المركز 21) أحدث مشاركة سابقة: 2019 (المركز 21)- أفضل النتائج: المركز العاشر فى 2003.

المنتخب القطرى: عدد المشاركات 8 نسخ- أول مشاركة: 2003 (المركز 16) أحدث مشاركة سابقة: 2019 (المركز 13) أفضل النتائج: المركز الثانى فى 2015.

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المنتخب البحرينى: عدد المشاركات 4 نسخ- أول مشاركة: 2011 (المركز 23) أحدث مشاركة سابقة: 2019 (المركز 20) أفضل النتائج: المركز العشرون فى 2019.