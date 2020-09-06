شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة عالمية بتنظيم مصر لقرعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر حفل قرعة كأس العالم للرجال لكرة اليد 2021، الصحف العالمية، والذى أقيم أمس الأول، حيث شهد الحفل أجواء مبهرة وتنظيما على أعلى مستوى، وأقيم تحت سفح الأهرامات، للبطولة التى تستضيفها مصر فى نسختها رقم 27 وتقام خلال الفترة من 14 حتى 31 من يناير المقبل بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لكرة اليد.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية إن الحفل شهد حضور ممثلى 29 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين فى عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل، كما حضر عدد كبير من رجال الدولة، الذين حرصوا على التواجد ودعم البطولة لما تحمله من أهمية ورسالة مباشرة للعالم بأكمله بأن مصر قادرة على استضافة حدث رياضى ضخم مثل هذا الحدث رغم الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار جائحة فيرس كورونا.

وأشادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية بحفل قرعة كأس العالم لليد، بالتنظيم والأجواء المبهرة التى شاهدوها تحت سفح الأهرامات «إحدى عجائب الدنيا السبع».

وقدم الحفل الفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم، ثم قام الموسيقار المصرى العالمى عمر خيرت بعزف أجمل الألحان الوطنية، وقدمت عدد من الفرق الشعبية والاستعراضية بعض الفنون الخاصة بها، فضلاً عن الألعاب النارية التى زينت سماء المحروسة.

فيما قالت صحيفة «بيلد» الألمانية إنه على مدار أعوام عديدة، كانت منطقة سفح الأهرامات شاهدة على العديد من المناسبات والاحتفاليات الهامة التى قامت مصر باستضافتها، والتى يأتى آخرها، قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

واعتبرت الصحافة الألمانية منتخب بلادها محظوظا فى ظل وقوعه فى المجموعة الأولى التى تضم المجر إضافة إلى فريقين يشاركان لأول مرة فى بطولة العالم هما منتخب أوروجواى ومنتخب الرأس الأخضر.

واستحوذت قرعة البطولة على اهتمام بالغ نظرا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم فى ظل مشاركة 32 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى.

ورغم وجود المنتخب المصرى ضمن فرق المستوى الثانى، تم السماح له باختيار مجموعته التى يشارك فيها بالدور الأول للبطولة قبل استكمال مراسم سحب القرعة لتوزيع منتخبات المستوى الثانى على باقى المجموعات.

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وحرص العديد من الحضور على التقاط الصور التذكارية مع تميمة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر، وأيضا التقاط صور تذكارية مع كأس العالم خلال حفل القرعة الذى أقيم تحت سفح الأهرامات.

وتقام النسخة السابعة والعشرون من مونديال اليد فى مصر خلال الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا، حيث تتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دورى من دور واحد على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة فى ختام فعاليات الدور الأول إلى الدور الثانى (الدور الرئيسى)، الذى يضم 24 منتخبا.

وفى الدور الرئيسى، ستقسم المنتخبات الـ24 على أربع مجموعات فحسب حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دورى من دور واحد ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى فى كل مجموعة بنهاية فعاليات هذا الدور إلى دور الثمانية بداية الأدوار الإقصائية فى البطولة.