شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحفز للاقتراب من درع الدورى على حساب حرس الحدود فى «المكس» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة التربع على صدارة جدول الدورى، يحل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ضيفاً على نظيره حرس الحدود، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء «الاثنين» على أرض ملعب ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدورى رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاث رغم ضغط المباريات، وكذلك لعنة الغيابات التى يعانى منها الفريق منذ فترة طويلة.

ويتربع الأهلى على قمة الدورى برصيد 65 نقطة، فيما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصرى ووادى دجلة، فيما تعادل الحرس فى آخر أربع مباريات خاضها ببطولة الدورى، ثلاث منها تعادل بنتيجة واحدة وهى هدف لهدف أمام نادى مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى، فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الإسماعيلى، وكان آخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

وحرص «فايلر» على التحدث مع لاعبيه بشأن أهمية التركيز حتى صافرة النهاية، وشدد المدير الفنى للاعبى الأهلى على ضرورة اللعب الجماعى ومن لمسة واحدة من أجل إرباك الخصم والتسجيل فى شباكه.

فى المقابل، يعلم محمد حليم، المدير الفنى للحرس، أن مهمته فى لقاء الليلة صعبة للغاية بسبب قوة المنافس، وكثرة أوراقه الرابحة، مُشدداً على أنه سيلعب فى حدود إمكانياته الفنية من أجل تحقيق أكبر المكاسب أمام الأهلى بخطف نقطة على أقل تقدير، وتحدث حليم مع لاعبيه عن دورهم فى مباراة الليلة أملا فى تحقيق نتيجة جيدة. ورصد مسؤولو نادى حرس الحدود مكافآت إضافية بخلاف ما تنص عليه اللائحة فى حال تحقيق الفوز على الأهلى، وكسر سلسلة التعادلات التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة والتى كان آخرها التعادل أمام نادى مصر بهدف لكل فريق.