شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون غاضب من ضغط المباريات ويحذر من كارثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه جهز ملفا كاملا، بخصوص مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، فى الدور الأول والتى كان مقررا إقامتها فى فبراير الماضى، لتقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية بشأن تعنت اللجنة الخماسية واعتبار الأبيض منسحبا من المباراة على الرغم من الظروف القهرية التى كانت تتعرض لها البلاد من سوء أحوال جوية وهو ما ترتب عليه قيام اللجنة الخماسية نفسها بتأجيل 3 مباريات فى نفس اليوم.

وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك يضع حالياً اللمسات النهائية على الملف ليكون جاهزاً ويتم تقديمه للمحكمة الرياضية للدفاع عن حقوق القلعة البيضاء فى هذه القضية.

وفى شأن مختلف، انتقد مرتضى منصور أداء التحكيم فى مباريات الدورى العام، وخصوصا حكام مباريات الزمالك، ومباريات الأهلى، مشيرا إلى أن محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، كان مُتربصاً بالزمالك ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للأبيض لكن عدالة السماء أنصفت الفريق فى النهاية وفاز بثنائية نظيفة. كما أبدى منصور اندهاشه واستياءه، مما يحدث فى مباريات الأهلى وخصوصا ما حدث فى مباراة وادى دجلة، التى كان يقودها تحكيميا جهاد جريشة، وتساءل مرتضى منصور، عن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لوادى دجلة وإلغاء هدف صحيح، وقال: «ما الهدف من إقامة مباريات الدورى والمنافسة عليه إذا كان هذا هو شكل المنافسة وهذه هى الطريقة التى يفوز بها المنافس فى مبارياته».

من جهة ثانية، أسند مجلس إدارة النادى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، ومن المنتظر أن يسافر الفريق للدار البيضاء لمواجهة نظيره الرجاء بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له ٢٥ سبتمبر الجارى بملعب مركب محمد الخامس، ومن المتوقع أن يسافر الفريق قبل المباراة بـ 3 أيام. فيما يواصل محمود حمدى «الونش» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة فى الركبة، وأثبتت الأشعة سلامة اللاعب وأنه فى خلال أسبوع سيكون متواجدا مع الفريق.

من جانبه أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، أن اللاعب يؤدى التأهيل بشكل جيد، وعقب انتهائه من البرنامج المعد له، سيشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

من ناحية أخرى، أبدى باتريس كارتيرون استياءه الشديد من ضغط المباريات فى الدورى العام، خصوصا فى هذه المرحلة الحرجة قبل بطولة دورى أبطال إفريقيا التى ينتظر الفريق خوض مواجهة الدور نصف النهائى أمام الرجاء البيضاوى، المقررة فى الشهر الجارى، حيث ستكون مباراة الذهاب فى المغرب يوم 25 من هذا الشهر. وشدد كارتيرون على أن الزمالك فى مهمة وطنية ويمثل الكرة المصرية فى دورى أبطال إفريقيا، وما يحدث خلال الفترة الحالية صعب للغاية بسبب ضغط المباريات الكبير الذى يتعرض له الفريق، مما نتج عنه إصابات كثيرة لعدد من اللاعبين المهمين فى الفريق، ومن الأعمدة الأساسية، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا للقلعة البيضاء فى المعترك الإفريقى.

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وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت موعد مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ26 بالدورى مع سموحة باستاد برج العرب يوم 10 سبتمبر الجارى فى الثامنة والنصف مساء، بينما يستضيف الزمالك نظيره الإنتاج الحربى يوم 13 سبتمبر الجارى.