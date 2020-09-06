شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض بيع باهر المحمدي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، بيع باهر المحمدي للأهلي، في نهاية الموسم الجاري.
وأعلن «عثمان» عدم التفريط في أي لاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي، خاصة وأن الفريق في أشد الحاجه لجميع أبنائه خلال الفترة المقبلة.
وتلقي الإسماعيلي عرضًا من الأهلي لشراء اللاعب، المرتبط مع الإسماعيلي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
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