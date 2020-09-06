شكرا لقرائتكم خبر عن «العجوز» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة.. وتغييرات في الخطة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد العجوز، المدرب العام لنادي الإسماعيلي، إجراء تغييرات على الخطة والتشكيل في مباراة فريقه أمام نادي مصر، غدًا الاثنين، على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز.

وكان «العجوز» قد أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المواجهة، في وقت سابق اليوم، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدي

الدفاع: أسامة إبراهيم، إبراهيم أبواليزيد، محمد عمار، محمد نصر، محمود البدري

الوسط: عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مدبولي، نادر رمضان، عبدالرحمن مجدى، همام طارق، محمد مخلوف، محمود دونجا، مدحت فقوسة، بيكيتى سيلفا، محمد بيومى، محمد الشامي

الهجوم محمد حمدى زكى، شيلونجو. حازم مرسي

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