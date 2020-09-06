شكرا لقرائتكم خبر عن مصارعة جديدة تنضم لقائمة ذوات الأصول العربية في WWE (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمر اتحاد WWE في سياسته في التوقيع مع المواهب الأبرز بالاتحادات الأقل شهرة، ليضم خلال الأيام الماضية المصارعة الفرنسية ذات الأصول المغربية «آمال»، والتي دخلت التاريخ كونها أول مصارعة فرنسية في تاريخ الاتحاد، فيما انضمت إلى قائمة من المصارعات ذوات الأصول العربية اللاتي ظهرن في حلبة WWE.

وعملت آمال بمدرسة ابتدائية بكليرمون في مقاطعة أويس بشمال فرنسا قبل توقيعها لـWWE، فيما شاركت مع بعض الاتحاد ولا تزال حتى اللحظة بطلة لاتحاد WXW الألماني.

آمال

وستنضم المصارعة ذات الأصول المغربية إلى النسخة البريطانية من عرض NXT التابع لاتحاد WWE، لتنضم بذلك إلى قائمة المصارعات ذات الأصول العربية اللاتي عملن في الاتحاد الأشهر لمصارعة المحترفين وعلى رأسهن المصارعة البريطانية «ليلى» ذات الأصول المغربية أيضًا، والتي قضت 9 سنوات داخل الاتحاد منذ 2006 وحتى 2015 حين أعلنت اعتزالها المصارعة، فيما فازت خلال تلك السنوات بلقب بطلة السيدات مرتين.

ليلى

وفي 2015، وقعت المصارعة الكندية ذات الأصول الأردنية «آليا» أو «علياء»، واسمها الحقيقي نهوف العريبي مع WWE لتنضم إلى NXT وتعتبر حاليًا إحدى نجمات العرض الأسبوعي.

علياء

يذكر أيضًا أن المذيعة الأردنية شادية بسيسو كانت قد وقعت مع WWE لتصبح أول مصارعة عربية، وليست فقط من أصول عربية، في تاريخ الاتحاد، إلا أنها لم تطأ قدماها الحلبة فيما عملت في دور المراسلة في بضعة مناسبات خلال بعض العروض قبل أن ترحل عن الاتحاد.

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شادية بسيسو