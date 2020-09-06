شكرا لقرائتكم خبر عن موقف «أليجري» من تدريب المنتخب الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إن عرض الاتحاد الهولندي لكرة القدم على المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري تولي الإدارة الفنية للمنتخب الهولندي خلفاً لرونالد كومان، والذي تولى زمام الأمور في نادي برشلونة الإسباني.

وأكدت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» أن «أليجري» لم يرحب بعرض المنتخب الهولندي، إذ مازال يرغب في العودة للتدريب ولكن من بوابة الأندية الرياضية وليست المنتخبات الوطنية.

وكانت بعض التقارير تشير إلى أن المدرب الهولندي هينك تين كات هو الأقرب لتدريب الطواحين الهولندية، ولكن الاتحاد الهولندي تواصل مع «أليجري» لمحاولة إقناعة إلا أن الأخير رفض العرض.

يذكر أن «أليجري» قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، كما وصل به إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.