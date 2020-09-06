شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة جديدة من مؤمن زكريا إلى جمهوره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، والذي يعاني حاليًا من أزمة صحية، رسالة جديدة إلى الجمهور أكد خلالها أنه يستمد قوته منهم وأنهم مصدر الأمل بالنسبة له.
وقال زكريا، عبر حسابه على «تويتر»: جمهوري الحبيب: دائمًا باستمد منكم القوة وبتعطوني الأمل«.
واختتم: «ربنا ما يحرمني منكم».
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد قام بزيارة اللاعب، قبل بضعة أيام بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم والمؤازرة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التي يمر بها اللاعب.
وأكد «صبحي» للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كل المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة جديدة من مؤمن زكريا إلى جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.