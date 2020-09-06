شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة جديدة من مؤمن زكريا إلى جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، والذي يعاني حاليًا من أزمة صحية، رسالة جديدة إلى الجمهور أكد خلالها أنه يستمد قوته منهم وأنهم مصدر الأمل بالنسبة له.

وقال زكريا، عبر حسابه على «تويتر»: جمهوري الحبيب: دائمًا باستمد منكم القوة وبتعطوني الأمل«.

واختتم: «ربنا ما يحرمني منكم».

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد قام بزيارة اللاعب، قبل بضعة أيام بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم والمؤازرة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التي يمر بها اللاعب.

وأكد «صبحي» للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كل المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

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