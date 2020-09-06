مانشيني: نريد تحقيق الفوز على هولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

كشف مدرب منتخب ​ايطاليا​ ​روبرتو مانشيني​ عن رغبته في إجراء عدة تغييرات على تشكيلة الأزوري ضد ​هولندا​، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الامم الاوروبية.

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وصرح مانشيني قائلاً: "يمكنني تأكيد أربعة من التشكيلة الأساسية، وهم دوناروما، كيليني، جورجينيو وتشيرو إيموبيلي".

واضاف: "آمل أن يلعب فريقي بشكل جيد وأن يكون إيجابيا، بالطريقة التي كان بها ضد البوسنة، حتى لو لم تسر بعض الأشياء كما هو مخطط لها في تلك المباراة، يجب أن نحاول تحقيق النصر".