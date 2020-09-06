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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشيني: نريد تحقيق الفوز على هولندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
كشف مدرب منتخب ايطاليا روبرتو مانشيني عن رغبته في إجراء عدة تغييرات على تشكيلة الأزوري ضد هولندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الامم الاوروبية.
وصرح مانشيني قائلاً: "يمكنني تأكيد أربعة من التشكيلة الأساسية، وهم دوناروما، كيليني، جورجينيو وتشيرو إيموبيلي".
واضاف: "آمل أن يلعب فريقي بشكل جيد وأن يكون إيجابيا، بالطريقة التي كان بها ضد البوسنة، حتى لو لم تسر بعض الأشياء كما هو مخطط لها في تلك المباراة، يجب أن نحاول تحقيق النصر".
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