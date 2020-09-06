روسيا تسقط المجر على أرضها وإنتصار ثمين لفنلندا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 تغلب المنتخب الروسي على نظيره ​المجر​ي 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست ضمن منافسات ​دوري الأمم الأوروبية​ لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الروسي بثنائية نظيفة في الشوط الأول سجلها أنتون ميرانشوك (16) وماغوميد أوزدوييف (34). Advertisements وفي الشوط الثاني أضاف ماريو فرنانديز الهدف الثالث لمنتخب بلاده (46) قبل أن يعود ويسجل المنتخب المجري هدفين حملا توقيع رونالد سالاي (62) ونيمانيا نيكوليتش (71) لم تشفع لأصحاب الأرض ليتلقوا الخسارة على أرضهم. وفي مباراة ثانية تغلبت ​فنلندا​ على مضيفتها ​ايرلندا​ بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد أفيفا. وسجل فريدريك جنسن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64. وعلى ملعب إيليريغا ستاديوم تغلب المنتخب السلوفيني على ضيفه المولدوفي 1-0 بهدف داميان بوهار (28).

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