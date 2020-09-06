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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كونتي يطالب إنتر ميلانو بالتخلي عن الوافد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلانو قرر الإستغناء عن خدمات كريستيان إريكسن في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت أن مدرب النيراتزوري انطونيو كونتي، طالب إدارة النادي ببيع الدنماركي بعد فشله في التأقلم مع الإنتر إثر انضمامه للنادي الإيطالي في كانون الثاني الماضي قادماً من توتنهام الإنكليزي.
وختمت التقارير أن كونتي يحاول إقناع إدارة إنتر ميلانو بصوابية خياره على أن يستفيد من العائد المادي لقاء بيع اللاعب (نحو 40 مليون يورو) لإبرام صفقات جديدة تتلائم مع خطط المدرب.
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