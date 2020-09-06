كونتي يطالب إنتر ميلانو بالتخلي عن الوافد الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية أن نادي ​إنتر ميلانو​ قرر الإستغناء عن خدمات ​كريستيان إريكسن​ في الميركاتو الصيفي الحالي.



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وأفادت أن مدرب النيراتزوري ​انطونيو كونتي​، طالب إدارة النادي ببيع الدنماركي بعد فشله في التأقلم مع الإنتر إثر انضمامه للنادي الإيطالي في كانون الثاني الماضي قادماً من توتنهام الإنكليزي.

وختمت التقارير أن كونتي يحاول إقناع إدارة إنتر ميلانو بصوابية خياره على أن يستفيد من العائد المادي لقاء بيع اللاعب (نحو 40 مليون يورو) لإبرام صفقات جديدة تتلائم مع خطط المدرب.