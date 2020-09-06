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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي: نحن بحاجة الى صفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
تحدث نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي عن احتياجات الـ بي آس جي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة.
ونشرت قناة الـ TF1 الفرنسية تصريحات مبابي التي اتت كالاتي: "خسارة المباراة النهائية لدوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ هو أمر محزن، وخيبة أمل لا توصف ولكن يجب أن نتعامل مع الواقع".
وأضاف: "بالتأكيد بي آس جي تطور كثيرا بتأهله للنهائي بعدما عانينا كثيرا من قبل لأجل الوصول لدور الثمانية، ولكن هناك أندية تخسر المباراة النهائية، وتفوز باللقب في العام التالي".
واختتم: "نحن نحتاج لصفقات جيدة، نحتاج لشراء لاعبين جدد، أتمنى أن نبرم تعاقدات مميزة".
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