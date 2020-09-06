مبابي: نحن بحاجة الى صفقات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

تحدث نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​كيليان مبابي​ عن احتياجات الـ بي آس جي للفوز بلقب ​دوري أبطال أوروبا​ في الفترة المقبلة.

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ونشرت قناة الـ TF1 الفرنسية تصريحات مبابي التي اتت كالاتي: "خسارة المباراة النهائية لدوري الأبطال أمام ​بايرن ميونيخ​ هو أمر محزن، وخيبة أمل لا توصف ولكن يجب أن نتعامل مع الواقع".

وأضاف: "بالتأكيد بي آس جي تطور كثيرا بتأهله للنهائي بعدما عانينا كثيرا من قبل لأجل الوصول لدور الثمانية، ولكن هناك أندية تخسر المباراة النهائية، وتفوز باللقب في العام التالي".

واختتم: "نحن نحتاج لصفقات جيدة، نحتاج لشراء لاعبين جدد، أتمنى أن نبرم تعاقدات مميزة".