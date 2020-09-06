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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تلميح من لاكازيت يكشف عن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
ألمح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت إلى أنه سيجدد عقده مع نادي أرسنال، على الرغم من الارتباط الكبير بنادي يوفنتوس الإيطالي.
كما يُعتقد أن مدرب الغانرز ميكيل أرتيتا منفتح على بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من أجل جمع الأموال للتعاقدات الجديدة.
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وكان لاكازيت قد نشر صورته عبر حسابه على تطبيق انستغرام، وعلّق أحد متابعيه على الصورة: "كلمة واحدة. ابقى".
بدوره رد لاكازيت على التعليق، مكتفيا بوجه ترميزي وكأنه يؤكد على أنه باق مع نادي أرسنال الإنكليزي.
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