تلميح من لاكازيت يكشف عن مستقبله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

ألمح المهاجم الفرنسي ألكسندر ​لاكازيت​ إلى أنه سيجدد عقده مع نادي ​أرسنال​، على الرغم من الارتباط الكبير بنادي يوفنتوس الإيطالي.

كما يُعتقد أن مدرب الغانرز ميكيل أرتيتا منفتح على بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من أجل جمع الأموال للتعاقدات الجديدة.

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وكان لاكازيت قد نشر صورته عبر حسابه على تطبيق انستغرام، وعلّق أحد متابعيه على الصورة: "كلمة واحدة. ابقى".

بدوره رد لاكازيت على التعليق، مكتفيا بوجه ترميزي وكأنه يؤكد على أنه باق مع نادي أرسنال الإنكليزي.