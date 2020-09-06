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تلميح من لاكازيت يكشف عن مستقبله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

ألمح المهاجم الفرنسي ألكسندر ​لاكازيت​ إلى أنه سيجدد عقده مع نادي ​أرسنال​، على الرغم من الارتباط الكبير بنادي يوفنتوس الإيطالي.

كما يُعتقد أن مدرب الغانرز ميكيل أرتيتا منفتح على بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من أجل جمع الأموال للتعاقدات الجديدة.

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وكان لاكازيت قد نشر صورته عبر حسابه على تطبيق انستغرام، وعلّق أحد متابعيه على الصورة: "كلمة واحدة. ابقى".

بدوره رد لاكازيت على التعليق، مكتفيا بوجه ترميزي وكأنه يؤكد على أنه باق مع نادي أرسنال الإنكليزي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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