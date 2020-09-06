شكرا لقرائتكم خبر وزير الرياضة ينعش 5 مناطق بقرارات حاسمة وملاعب جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثمرت الزيارات التي نفذها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي لعدد من مناطق المملكة منذ 31 أغسطس الماضي وحتى الخميس 3 سبتمبر، وهي: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومحافظة الطائف، عن نتائج إيجابية كبيرة، ينتظر أن تسهم في تطور قطاع الرياضة ورعاية الموهوبين من الجنسين، وتعزيز ممارسة الرياضة في المجتمع، بما يحقق التطلعات والتميز للرياضة السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي في مختلف الألعاب.

كما أثمرت الزيارات عن عدد كبير من القرارات الإيجابية والخطوات التصحيحية، بعد تفقده 9 مدن ومنشآت رياضية، وتوجيهه بإضافة 12 ملعبا رديفا.

وفي ظل الدعم السخي وغير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لقطاع الرياضة بشكل مستمر، رسمت خارطة واضحة تسير عليها رياضة المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة، نحو تحقيق التطلعات الكبيرة، وتقديم صورة مميزة ومشرفة مليئة بالإنجازات والنجاحات.

ثمار زيارة منطقة نجران

Advertisements

التقى خلالها وزير الرياضة بأمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز

مناقشة سبل تعزيز الحراك الرياضي والأنشطة بمختلف الألعاب الجماعية والفردية بالمنطقة.

افتتاح المدينة الرياضية بمنطقة نجران (مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز)، على مساحة 250 ألف متر مربع، محتضنة ملعبا رئيسا يستوعب 12 ألف متفرج، ومضمارا أولمبيا، وعددا من المرافق الأخرى.

التوجيه بإنشاء ملعب رديف تابع للمدينة الرياضية يخصص لنادي نجران.

ملعب آخر رديف في منشأة نادي الأخدود.

اجتمع برؤساء وممثلي أندية المنطقة، للوقوف على احتياجات الأندية، ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية.

التقى بعدد من شباب وفتيات المنطقة، وناقش أفكارهم ومقترحاتهم للارتقاء بمستوى الرياضة في نجران.

جازان

التقى نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز

شهدت الزيارة الإعلان عن إنشاء أول ناد للرياضات البحرية في المنطقة.

وجه بإضافة 4 ملاعب رديفة خلال زيارته مدينة الملك فيصل الرياضية.

أعلن عن إقامة برامج وفعاليات رياضية منوعة لأهالي جازان.

التقى عددا من شباب وفتيات المنطقة

واستمع إلى ملاحظاتهم لتطوير قطاع الرياضة.

عسير

بحث مع أمير المنطقة تركي بن طلال سبل تعزيز تطوير الرياضة بالمنطقة.

وجه بإنشاء ملعبين رديفين بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

تفقد منشأة نادي أبها، واطلع على سير العمل ووجه بإقامة ملعب رديف.

زار نادي ضمك وافتتح مقر المركز الإعلامي، ووافق على إضافة ملاعب رديفة للنادي.

زار معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية في المنطقة، والتقى بالجهازين الفني والإداري.

اجتمع برؤساء الأندية في المنطقة، وعدد من الشباب والفتيات من رواد الأعمال، والفرق التطوعية.

الباحة

التقى أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود وناقشا أبرز التحديات التي تواجه الرياضيين بالمنطقة.

اطلع على مدينة الملك سعود الرياضية وأصدر عددا من القرارات.

أعفى مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وكلف صالح الغامدي بإدارة الفرع.

استبعد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على المدينة الرياضة، ووجه بالتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة.

وجه بتطوير الملعب الرديف الحالي وإضافة ملعبين آخرين.

طالب بسرعة إعادة طرح منشأة نادي الحجاز بعد سحب المشروع من المقاول المنفذ.

التقى برؤساء الأندية واستمع إلى المعوقات وسبل معالجاتها.

شارك في ورشة عمل (الرياضة وسبل تطويرها في منطقة الباحة).

الطائف