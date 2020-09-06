كروس يحبط مولر ويدعم هافيرتز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014 توني كروس تفهمه للصخب المصاحب لدعوات عودة توماس مولر للمنتخب الوطني، لكنه يعتقد أن المدرب يواخيم لوف سيلجأ عوضا عن ذلك لتطوير قدرات أمثال كاي هافيرتز.

وتم إبلاغ مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينج في 2019 بأنهم لن تتم دعوتهم مجددا للمنتخب الألماني، ولكن مولر (31 عاما) صنع أكبر عدد من الأهداف في الموسم الماضي من الدوري الألماني وساهم في فوز بايرن بثلاثية البوندسليجا والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وقال كروس في مقابلة مع صحيفة «بيلد إم سونتاج» أمس «حدسي يخبرني بأن يوجي لوف لا يعود في قراراته».

وصنف كروس الدعوات المطالبة بعودة مولر بأنها رد فعل طبيعي، لكنه أوضح «لوف لم يستبعد اللاعبين الثلاثة الفائزين بلقب كأس العالم لأنهم كانوا سيئين، لكنه أراد السير في اتجاه جديد، لقد نشد التغيير ووضع ثقته في اللاعبين الشباب».

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وأضاف «توماس قدم موسما متميزا لكن مدرب المنتخب الوطني لا يكترث بالمستوى الحالي، ولكن بالمشروع الخاص بالسنوات القليلة المقبلة».

ومن المتوقع أن يصبح هافيرتز جزءا لا يتجزء من مستقبل المنتخب الألماني، حيث غادر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما معسكر الماكينات الألمانية قبل المباراة أمام سويسرا أمس بدوري الأمم الأوروبي، من أجل إكمال صفقة انتقاله من باير ليفركوزن إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح كروس «إذا استمر كاي هافيرتز على المنوال نفسه سيكون من الصعب إيقافه، لكن لا توجد ضمانات ودائما توجد عقبات في الطريق، كاي لديه إمكانات هائلة، إذا استغلها بإمكانه أن يصبح في غاية الأهمية للمنتخب الوطني».