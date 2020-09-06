شكرا لقرائتكم خبر ساوثجيت يبحث عن الجاهزين بدنيا لمواجهة الدنمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم جاريث ساوثجيت إنه يواجه مشاكل في اختيار اللاعبين الجاهزين بدنيا قبل مواجهة المنتخب الدنماركي غدا بدوري أمم أوروبا.

وانتزع المنتخب الإنجليزي فوزا صعبا من مضيفه الأيسلندي بهدف نظيف أمس الأول سجله رحيم ستيرلينج من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، علما بأن المنتخب الأيسلندي أهدر ركلة جزاء كان من الممكن أن تمنحه التعادل.

ويغيب مدافع مانشستر سيتي كايل واكر عن المنتخب في المباراة التي تقام بكوبنهاجن بعد أن حصل على البطاقة الحمراء بسبب قيامه بعرقلة متهورة في الدقيقة الـ70.

وقال ساوثجيت إن أحد العناصر التي كانت ستساعد في التخفيف من مخاوف اختياراته هو استخدام التبديلات الخمسة التي استخدمتها الدوريات الأوروبية المحلية لتخفيف الإرهاق على اللاعبين بعدما تسبب وباء فيروس كورونا في تمديد الموسم حتى يوليو.

Advertisements

ولكنها قاعدة لم يسمح بها الاتحاد الأوروبي في بطولة دوري أمم أوروبا واعتمد استخدام قاعدة التبديلات الثلاثة.

وأوضح ساوثجيت «كنا نعلم أن هذا سيكون تحديا ضخما، وكنا نعتقد أنه سيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في دوري أمم أوروبا، وضعوا هذه القاعدة للمنتخبات تحت 21 عاما وكان دوري أمم أوروبا أفضل فرصة لفعل هذا».

وعن مباراة الدنمارك، قال ساوثجيت إنه سيحتاج للاعبين متحمسين لمواجهة الدنمارك التي خسرت مباراتها الافتتاحية أمام المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين.

وأكد «سنكون بحاجة للحيوية. سيكون هذا أمرا مهما، ثم سننظر لأفضل طريقة فنية يمكن الاعتماد عليها في المباراة».