فيروس كورونا يحرم إسبانيا من تراوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج جناج وولفرهامبتون الإنجليزي آدم تراوري من قائمة المنتخب الإسباني لمواجهة أوكرانيا أمس في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بعدما جاءت نتيجة إيجابية للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال الاختبار الذي خضع له على هامش معسكر الفريق في مدريد. وغاب تراوري عن المباراة أمام ألمانيا بسبب عدم وضوح نتيجة الاختبار الذي خضع له مما تسبب في إرجاء مغادرته لإنجلترا. وفي وقت سابق جاءت نتيجة اختبار تراوري لفيروس كورونا سلبية وبموجب القانون الإسباني تم السماح له بالتدريب مع زملائه. ولكن بحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يحق للاعب الذهاب إلى ملعب الفريدو دي ستيفانو لخوض مباراة أمس أمام أوكرانيا ليعود إلى منزله.

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