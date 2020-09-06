سرقة كؤوس قارية من مقر الاتحاد المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس استعداده للتعاون مع الاتحاد المصري فيما يتعلق بفقدان بعض الكؤوس القارية من مقر الاتحاد. وذكر كاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس «تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم». وأضاف «أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن». وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي «في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير».

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