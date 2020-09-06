شكرا لقرائتكم خبر اكتمال صالات بطولة العالم لليد في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن بلاده اكتسبت خبرات كبيرة في مجال تنظيم البطولات بعد استضافة نسخة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم ثم أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما في العام نفسه.

وقال صبحي أمس إن ما يحدث في مصر من مشروعات قومية وافتتاحات، دفع وزارة الرياضة على القيام بالمستوى نفسه، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المحلية أو الدولية.

وشدد على أن ملف اختيار الصالات المغطاة التي تستضيف كأس العالم لكرة اليد في 2021 بدأ العمل فيه منذ الإعلان عن استضافة البطولة، وكان الشرط الأساسي سهولة دخول وخروج الجماهير ووجود مطارات.

وقال إن صالة استاد القاهرة وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب من الصالات المميزة، مبينا أن التكنولوجيا ستكون كلمة السر في نجاح البطولة، مؤكدا أن الصالات شيدت وفقا للمواصفات العالمية وخلال أكتوبر ونوفمبر سيتم الانتهاء من العمل وإعلان جاهزية كل الصالات.