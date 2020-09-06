اكتمال صالات بطولة العالم لليد في نوفمبر

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وقال صبحي أمس إن ما يحدث في مصر من مشروعات قومية وافتتاحات، دفع وزارة الرياضة على القيام بالمستوى نفسه، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المحلية أو الدولية.
وشدد على أن ملف اختيار الصالات المغطاة التي تستضيف كأس العالم لكرة اليد في 2021 بدأ العمل فيه منذ الإعلان عن استضافة البطولة، وكان الشرط الأساسي سهولة دخول وخروج الجماهير ووجود مطارات.
وقال إن صالة استاد القاهرة وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب من الصالات المميزة، مبينا أن التكنولوجيا ستكون كلمة السر في نجاح البطولة، مؤكدا أن الصالات شيدت وفقا للمواصفات العالمية وخلال أكتوبر ونوفمبر سيتم الانتهاء من العمل وإعلان جاهزية كل الصالات.
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