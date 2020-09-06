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اكتمال صالات بطولة العالم لليد في نوفمبر

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن بلاده اكتسبت خبرات كبيرة في مجال تنظيم البطولات بعد استضافة نسخة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم ثم أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما في العام نفسه.

وقال صبحي أمس إن ما يحدث في مصر من مشروعات قومية وافتتاحات، دفع وزارة على القيام بالمستوى نفسه، بالتعاون مع الاتحادات المحلية أو الدولية.

وشدد على أن ملف اختيار الصالات المغطاة التي تستضيف كأس العالم لكرة اليد في 2021 بدأ العمل فيه منذ الإعلان عن استضافة البطولة، وكان الشرط الأساسي سهولة دخول وخروج الجماهير ووجود مطارات.

وقال إن صالة استاد القاهرة وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب من الصالات المميزة، مبينا أن التكنولوجيا ستكون كلمة السر في نجاح البطولة، مؤكدا أن الصالات شيدت وفقا للمواصفات العالمية وخلال أكتوبر ونوفمبر سيتم الانتهاء من العمل وإعلان جاهزية كل الصالات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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