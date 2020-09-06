شكرا لقرائتكم بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من الجونة 2-1 فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الجونة فى تحقبق فوزاً هاماً بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز ، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز، حيث أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفين الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء .

وبهذه النتيجة، يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما استمر بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالى: إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي.

يذكر أن ، بيراميدز تلقى خسارته الأولى عقب استئناف الدوري بالسقوط أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الماضية .