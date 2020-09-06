شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش.. ناصر منسى يقود هجوم الفريق العسكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، عن تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه. وجاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام. Advertisements خط الدفاع: أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف. خط الوسط: مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير. خط الهجوم: ناصر منسى.

تشكيل

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