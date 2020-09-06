شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف "انطوى" فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق بيراميدز فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف عن طريق جون إنطوي أمام الجونة فى الدقيقة 44 ، فى المباراة التى تجمعهما ، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس.

Advertisements

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالى: إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.