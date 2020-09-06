شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش.. لقطة طريقة بين مصطفى محمد وبن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت الكاميرات، لقطة طريقة بين مصطفى محمد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، قبل مواجهة الفريق الأبيض مع طلائع الجيش، التى ستنطلق فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

ويدخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويأتى على مقاعد البدلاء: محمد عواد، إسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبد المجيد، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، كاسونجو، كريم بامبو، محمد عنتر.

ويدخل فريق الزمالك مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات لتعزيز فرص إنهاء مسابقة الدورى في المركز الثانى لتأمين بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا لاسيما بعد الفوز على بيراميدز المنافس الأقرب له بثنائية بالجولة الأخيرة للمسابقة، ويرفع الفارس الأبيض في لقاء الليلة شعار الثأر من الطلائع الذى تمكن من الفوز على الزمالك بمواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة للمسابقة، في اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد السويس الجديد، وسجل ثلاثية الطلائع محمد شحاته وناصر منسى وأحمد سمير بينما أحرز هدفى الفريق الأبيض مصطفى محمد وكريم بامبو.