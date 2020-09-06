ووكر يشعر بالذنب بعد طرده أمام آيسلندا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر الإنجليزي كايل ووكر بشعوره بالذنب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة منتخب بلاده مع آيسلندا يوم السبت، مبدياً في الوقت ذاته إعجابه بالجيل الجديد من زملائه في المنتخب.
وتلقى ووكر بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 70 خلال المواجهة التي انتصر بها منتخب بلاده على المضيف بهدف متأخر جاء من علامة الجزاء عن طريق رحيم ستيرلنغ. وقال كايل بعد المباراة: الحصول على بطاقة حمراء مع المنتخب الوطني ليست لحظة جيدة خاصة بعد غيابك لفترة طويلة عنه وتكون لديك خبرة 49 مباراة دولية.
وزاد: إنه لأمر رائع لكرة القدم الإنجليزية أن تشهد ظهور اللاعبين الشباب. إنهم يثبتون ذلك في الأندية الكبيرة، وهذا هو الشيء المحزن بكونك لاعب كرة قدم، إن النهاية ستأتي في وقت ما، وأنا على الأرجح اقترب من نهاية مسيرتي الدولية.
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