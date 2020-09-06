قرار عاجل ضد حكم مباراة القمة الكرواتي إيفان بيبيك

ذكرت وسائل إعلامية أن الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، الذي أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، سيتم استبعاده من إدارة مباريات الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "المدينة" السعودية بأن الحكم الكرواتي سيتم استبعاده من إدارة مباريات في الدوري السعودي في الفترة المقبلة بسبب أخطائه الكارثية في مباراة فريقي اتحاد جدة والنصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بصدد استبعاد إيفان بيبيك من إدارة أي مباراة في الدوري، بسبب أخطائه في مباراة اتحاد جدة والنصر.
وأوضحت أن بيبيك تغاضى عن طرد لاعبين من النصر في تلك المباراة إضافة إلى عدة أخطاء أخرى، بجانب لقطة وقوفه مع عبدالرحمن الحلافي المشرف عن الكرة في فريق النصر، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد، وهو يظهر له شيئًا على هاتفه الجوال.
يشار إلى أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية، والتي أدارها بيبيك، شهدت اعتراضًا من لاعبي الأحمر على عدد من قرارته.
كما أدار الحكم الكرواتي مباراة الأهلي أمام بيراميدز الموسم الماضي، والتي خسرها المارد الأحمر، حيث شهدت أخطاء تحكيمية عديدة.
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