مؤمن زكريا يوجه رسالة جديدة للجماهير

وجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، رسالة جديدة إلى الجماهير التي دعمته خلال الفترة الأخيرة، للتغلب على مرضه الذي أصيب به خلال السنوات الماضية.

وقال مؤمن زكريا في رسالته، التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"،: “جمهوري الحبيب، دايما باستمد منكم القوة، وبتعطوني الأمل، ربنا ما يحرمني منكم”.

وقبل أيام، ذهب العشرات من جماهير النادي الأهلي إلى منزل مؤمن زكريا، حيث هتفت له موجهة إليه رسائل الدعم، من أجل العودة إلى الملاعب من جديد.

يشار إلى أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة لدفع عقد مؤمن زكريا كاملا رغم عدم قيده في قائمة الفريق لظروف مرضه.