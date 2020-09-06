محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
وصلت حافلة نادي الزمالك، قبل ساعة من مواجهة الفريق أمام طلائع الجيش،لاستاد القاهرة، في لقاء بالجولة الـ 25 بدوري we المصري.
كما وصلت حافلة فريق طلائع الجيش، الذي يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.
ويتواجد الزمالك في المركز الثاني حاليًا برصيد 48 نقطة على أن يحذف ثلاث نقاط بعد نهاية الموسم نظرًا لعدم حضور مباراة الأهلي في قمة الدور الأول.
الزمالك سيخوض مهمة أخرى في طريق تأمين المركز الثاني والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل في ظل المنافسة مع بيراميدز إلى جانب المقاولون العرب أيضًا من خلال مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري we المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. وصول حافلتي الزمالك وطلائع الجيش لاستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.