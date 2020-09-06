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بالفيديو والصور.. وصول حافلتي الزمالك وطلائع الجيش لاستاد القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وصلت حافلة نادي الزمالك، قبل ساعة من مواجهة الفريق أمام طلائع الجيش،لاستاد القاهرة، في لقاء بالجولة الـ 25 بدوري we المصري.

كما وصلت حافلة فريق طلائع الجيش، الذي يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

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ويتواجد الزمالك في المركز الثاني حاليًا برصيد 48 نقطة على أن يحذف ثلاث نقاط بعد نهاية الموسم نظرًا لعدم حضور مباراة الأهلي في قمة الدور الأول.

الزمالك سيخوض مهمة أخرى في طريق تأمين المركز الثاني والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل في ظل المنافسة مع بيراميدز إلى جانب المقاولون العرب أيضًا من خلال مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري we المصري.


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