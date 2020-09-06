باسم مرسي يتحدث عن موقفه من الانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد باسم مرسي، مهاجم فريق الانتاج الحربي، أنه يركز حاليا مع فريقه على تقديم مستوى جيد والحفاظ على مسيرته النتائج الإيجابية التي يقدمها خلال الجولات الأخيرة.

وساهم مرسي في فوز فريقه على طنطا بالفوز بنتيجة 3-0 بعد تسجيل هدفين في اللقاء.

وقال مرسي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه لا توجد مباراة سهلة في مسابقة الدوري، وجميع الفرق حاليا مستواها مميز.

وعن امكانية انتقاله إلى الزمالك بعد نهاية الموسم، أكد مهاجم الإنتاج الحربي أنه حاليا كل تركيزه مع الفريق ويتمنى أن ينهي الموسم بشكل جيد وبعد ذلك يحسم موقفه.

وأوضح، أنه لديه العروض هذا الموسم، لكنه سيحسم موقفه بعد نهاية الموسم مع فريقه الحالي الإنتاج الحربي.