قائمة الأهلي للحرس.. عودة معلول وغياب وحيد وصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمقررة على ملعب ستاد حرس الحدود بالمكس.

وشهدت القائمة عودة علي معلول، فيما استبعد محمود وحيد، واستمر غياب صالح جمعة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

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خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر

وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.