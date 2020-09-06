قائمة الأهلي للحرس.. عودة معلول وغياب وحيد وصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمقررة على ملعب ستاد حرس الحدود بالمكس.
وشهدت القائمة عودة علي معلول، فيما استبعد محمود وحيد، واستمر غياب صالح جمعة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري
خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر
وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.
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