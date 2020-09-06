مباشر.. الجونة 2-1 بيراميدز .. المصري 1-1 إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق الجونة أن يقدم هدية للزمالك من خلال الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "خالد بشارة" ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري we المصري.

بيراميدز تقدم في النتيجة عن طريق 44 من زمن أحداث الشوط الأول إلا أن فريق الجونة انتفض في الشوط الثاني عن طريق المهاجم الوغندي والتر بواليا في الدقيقة 46، و63.

هذا الفوز منح الجونة دفعة قوية من خلال الارتقاء للمركز التاسع برصيد 28 نقطة، حيث من المقرر أن يواجه الفريق الساحلي نظيره طلائع الجيش.

في المقابل، تلقى بيراميدز خسارة ثانية على التوالي بعد الهزيمة من الزمالك بهدفين دون رد ليتوقف رصيد بيراميدز عند المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

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وفي مباراة أخرى، استطاع المصري أن يحقق نقطته الثانية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعادل أمام إنبي بهدف لكل جانب.

إنبي تقدم في الشوط الأول عن طريق إنبي بعدف سجله أحمد علي من رأسية رائعة، في المقابل سجل المحترف النيجيري أوستين أموتو هدف التعادل في الدقيقة 60.

وأصبح رصيد إنبي 32 نقطة في المركز السابع، في المقابل ظل المصري في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

ويلعب المصري مباراته المقبلة ضد بيراميدز، في المقابل يواجه إنبي منافسه وادي دجلة.