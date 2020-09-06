أزمة "على بياض".. القصة الكاملة لهروب ناشئ الأهلي للاحتراف في النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

فاجأ محمود صابر، مدافع فريق الأهلي للشباب ومنتحب مصر في نفس الفئة العمرية ناديه بالرحيل عن الفريق بشكل رسمي للإحتراف الخارجي.

وأعلن صابر مواليد 2002 بالقلعة الحمراء أنه وقع على عقود الانضمام لفريق النجم الساحلي لمدة ٤ سنين.

كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، قد أشار إلى أن محمود صابر من المواهب التي تلعب في مركز المدافع الأيمن، وأنه اقترب من التوقيع لنادٍ كبير في تونس.

وقال صابر في تصريحات خاصة لمصراوي إنه تعاقد مع فريق النجم الساحلي، للتواجد مع الفريق التونسي لمدة 4 مواسم مقبلة.

محمود صابر من مواليد عام 2002 ويشغل مركز الظهير الأيمن وهو المركز الذي تأثر بإعارة باسم علي ورحيل أحمد فتحي لبيراميدز.

الخليج 365 تواصل مع اللاعب الذي رفض اتهامه بالهروب: "ما هربتش أنا مش مرتبط بالنادي بعقد احترافي أنا مجرد لاعب هاوٍ".

وتجيز اللوائح انتقال اللاعب الهاوي من ناديه دون الرجوع له مع أحقية النادي الأم في الحصول على جزء من عقده الإحترافي كحق رعاية.

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الأهلي استهدف التوقيع مع اللاعب، وبالفعل جلس معه أمير توفيق مدير التعاقدات، ولكن الجلسة وصلت إلى طريق مسدود بسبب مطالبة اللاعب بالتوقيع على بياض.

"أمير توفيق طلب مني أوقع على بياض وأنا رفضت بعد نصيحة وكلائي، وطلبت منه تقديري مادياً في الأول وهو رفض وقالي إن ديه تكليفات لجنة التخطيط" من هنا كانت بداية الأزمة على حسب رواية صابر.

ويملك الصاعد 3 وكلاء، ثنائي إنجليزي اسمهما "رون" و"شزات " والثالث مصري ويُدعى أحمد حسين.

وامتلك صابر عروضاً من أندية كبيرة في أوروبا بالإضافة إلى عرض تونسي: "كان عندي عروض من فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي ورينجزر الأسكتلندي بس اخترت النجم الساحلي".

وبحسب لائحة اللاعبين في تونس فإن اللاعب المصري يعامل كلاعب محلي مع أقرانه من شمال أفريقيا.

الأهلي لم يستسلم وحاول مع اللاعب ولكن التوقيع "على بياض" لا يزال شرطاً أساسياً وهو ما يرفضه اللاعب: "الأهلي عايز يوقع معايا تاني وأنا عايز عقد واضح بأرقام محددة وماعنديش مشكلة لو تم وضع شرط جزائي 300 ألف دولار أو إسترليني لكنهم رفضوا".

وواجه الأهلي وقائع مماثلة في نفس الفريق حيث تركه مصطفي هشام وريتشارد وصلاح الدين ثنائي منتخب الشباب.