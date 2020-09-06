الكاف يمنح اتحاد الكرة نسخة جديدة لكأس أمم إفريقيا ٢٠١٠

أبدى مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، ترحيبهم بمنح اتحاد الكرة نسخة من كأس الامم الافريقية ٢٠١٠ بدلا من المفقودة في الجبلاية، على أن تكون غير أصلية مثل النسخ الموجودة من كأس الامم ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ بالاتحاد.

علق الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، على ضياع كأس الامم الافريقية ٢٠١٠ من اتحاد الكرة.

قال الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

:"‏تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم اتحاد الكرة المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".كان اتحاد الكرة أصدر بيانا قال فيه: "

في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة

القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام ٢٠١٣ لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".