يلا شوت توداي - بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش رابط yalla zamalek كورة لايف اون لاين

تقام في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة كرة القدم بين نادي الزمالك وطلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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يصطدم نادي الزمالك بنظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كرونا المستجد، وذلك مساء اليوم الاحد الموافق 6 سبتمبر 2020، في إطار منافسات الأسبوع 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

أما طلائع الجيش فيمتلك في جعبته 26 نقطة تضعه بالمرتبة الـ12 بجدول ترتيب الفرق، ومنذ إنطلاقة الموسم الحالي فاز في 5 مباريات فقط، وتعادل في 11 وخسر 8 مرات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما أهتزت شباكم 29 مرة.

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )

تجدون هنا ( الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر )