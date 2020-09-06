رابط اتش دى كورة hd بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش رابط كورة ستار الزمالك بث مباشر yalla shoot

يستعد فرق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لاستقبال نظيره طلائع الجيش، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك اليوم الأحد، في إطار فعاليات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا هامًا للغاية على نظيره فريق بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري المصري، فيما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل السلبي مع فريق أسوان في الجولة ذاتها.

ويدخل نادي الزمالك المباراة أمام طلائع الجيش، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة ولا بديل عن ذلك، من أجل تأمين وتعزيز موقفه في جدول الترتيب، والحفاظ على وصافة الدوري المصري، من أجل ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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تجدون هنا ( الزمالك بث مباشر )